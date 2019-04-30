Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Обострение ситуации в Венесуэле, отречение императора Японии и мысли о стране и хамоне

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Японский император Акихито отрекся от престола после 30 лет правления. На трон взойдет его сын Нарухито, вместе с ним придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония". На улицах Токио приход новой эры встречают тысячи людей.

- Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В правительстве страны заявляют, что совершить путч пытается небольшая группа военных-предателей. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо настаивает, что армия страны готова помочь отстранить от власти Николаса Мадуро. В Каракасе начались столкновения вблизи авиабазы, на которой выступил Гуайдо. В результате был применен слезоточивый газ, очевидцы сообщают, что слышны выстрелы.

- Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, официально эта информация не подтверждена. По словам источника в Госдуме, Бабича заменит сенатор Дмитрий Мезенцев.

- Владимир Путин заявил, что скандал с грязной нефтью нанес РФ серьезный урон. На встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым президент потребовал поменять систему контроля качества сырья, поступающего для прокачки. Качественная российская нефть поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая, пока же Минск полностью остановил прием нефти из России.

- Глава "Мираторга" заявил, что нужно думать не о хамоне, а о стране. В интервью Forbes Виктор Линник объяснил инициативу запретить россиянам привозить из-за границы мясные продукты. Недовольных такими планами он назвал балаболами.

- Задержан министр экономики Дагестана Осман Хасбулатов. В МВД подтвердили, что чиновник задержан в рамках уголовного дела о хищении средств более 20 миллионов рублей. По данным источника, речь идет о деятельности Хасбулатова на посту руководителя МФЦ Дагестана в 2015 году.

- Астраханские рыбаки поймали в Волге гигантскую воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма. Они поцеловали ее, попросили прислать рыбу побольше и отпустили.