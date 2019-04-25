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Правительство не будет запрещать россиянам привозить хамон из-за границы

Правительство не будет запрещать россиянам привозить хамон из-за границы
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не рассматривает вопрос о вводе запрета на ввоз в Россию из-за рубежа для частных целей мясной и молочной продукции.

"Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается", - сообщил источник в аппарате правительства РФ.

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Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщала, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. По данным издания, с такой инициативой производители обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву, этот вопрос прорабатывает Минсельхоз.

В Национальной мясной ассоциации свою идею объясняли тем, что вместе с едой в страну могут быть ввезены возбудители опасных болезней животных.

Предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Правительство Минсельхоз

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