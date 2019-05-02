Прокачка российской нефти по территории Белоруссии возобновится в середине дня

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Прокачку российской нефти по территории Белоруссии планируется возобновить днем 2 мая, сообщил агентству "Интерфакс" первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Пока нефть на территорию Беларуси не поступает. Возобновление прокачки ожидается сегодня в обед, после 12 часов", - сказал Вериго.

Ранее концерна "Белнефтехим" сообщал, что качественная российская нефть, прокачка которой в направлении Белоруссии началась вечером 29 апреля, поступит на территорию республики не ранее 23:00 2 мая.

"Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка нефтепровода "Дружба") утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России для вытеснения некачественной нефти с российского участка "Дружбы".

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн, уточнил Вериго. Как сообщалось, по оценке концерна "Белнефтехим", в трубопроводах на территории Белоруссии скопилось более 1 млн тонн непригодной для переработки нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Проблемы с российской нефтью

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.