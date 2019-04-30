Чистая российская нефть поступит в Белоруссию не раньше 23:00 2 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Качественная российская нефть, прокачка которой в направлении Белоруссии началась вечером 29 апреля, поступит на территорию республики не ранее 23:00 2 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния - 106 км от ЛПДС "Унеча" до границы (Белоруссии - ИФ) - прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 2 мая", - сказал представитель пресс-службы.

"Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода "Дружба". Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы", - подчеркнул представитель "Белнефтехима".

В пресс-службе уточнили, что чистая нефть движется к границе республики по нефтепроводу "Дружба" от распределительной станции "Унеча". "По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля в 17:40 вслед за разделительным снарядом началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь", - сказал представитель пресс-службы.

Загрязненная нефть

Проблемы с качеством российской нефти были обнаружены "Белнефтехимом" вечером 19 апреля: компания сообщила о десятикратном превышении нормы по хлорорганическим соединениям в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals. По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN, содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.