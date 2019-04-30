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Белоруссия остановила прием нефти из РФ для вытеснения грязной

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка нефтепровода "Дружба" - ИФ) утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России с целью вытеснения некачественной нефти с российского участка нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам в Гомеле во вторник первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"На 8:00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча - Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с РБ. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая", - сказал Вериго, которого цитирует агентство БелТА.

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Он пояснил, что полная приостановка прокачки предпринята и для проведения необходимых ремонтных работ. "Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", - сказал Вериго.

Как сообщалось, по данным ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля в 17:40 вслед за разделительным снарядом началась прокачка качественной нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь".

После начала прокачки чистой нефти последует вытеснение некачественной нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба". Предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк ЛПДС "Унеча". С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь".

В концерне "Белнефтехим" ожидают, что "чистая" нефть из РФ придет на территорию республики к полуночи 2 мая. Прогнозируется, что к 4 мая нефть дойдет до Мозырского НПЗ.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн, уточнил Вериго.

Грязная нефть

Проблемы с качеством российской нефти были обнаружены "Белнефтехимом" вечером 19 апреля: компания сообщила о десятикратном превышении нормы по хлорорганическим соединениям в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals. По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN, содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзитроссийской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

нефть Белоруссия Белнефтехим Нефтепровод Дружба

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