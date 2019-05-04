По "делу Baring Vostok" назначена главная экспертиза

Будет оценена сделка, легшая в основу самого дела

Американский бизнесмен Майкл Калви в московском суде 11 апреля Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По делу назначена оценочная экспертиза, которая установит стоимость пакета акций IFTG (International Financial Technology Group - ИФ) в период их передачи "Первым коллекторским бюро" банку "Восточный" и подписания соответствующего отступного соглашения в 2017 году", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, проведение экспертизы может занять около месяца.

Информацией от Следственного комитета России "Интерфакс" в настоящее время не располагает. Адвокаты фигурантов дела не смогли прокомментировать агентству ситуацию из-за подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Версия следствия

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля нынешнего года в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов, по словам которого, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании IFTG, которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Потерпевшими по делу признаны Юсупов и сам банк "Восточный".

Единственный из фигурантов, кто признал вину - Кордичев.

Позиция защиты

Защита обвиняемых настаивает на том, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости пакета акций IFTG.

На заседании Мосгорсуда 29 апреля, где рассматривались жалобы на продление сроков ареста до середины лета Абгаряну, Зюзину и Владимирову, адвокат последнего - Наталья Митусова заявила, что в настоящее время у следствия имеются порядка пяти оценок стоимости указанного портфеля акций IFTG.

"Один отчет оценщика - это 3 млрд рублей от "Группы финансового консультирования". Второй - это отчет KPMG Luxembourg, которые установили стоимость этих акций в размере 2 млрд 343 млн. Третий отчет, подготовленный Red Group - это 743 млн. Четвертый - 600 тыс. рублей, это письмо люксембургских юристов, которое на самом деле отчетом не является: это мнение юристов, а из самого письма следует, что они не оценивали стоимость акций, а рассчитали размер дивидендов по данным акциям, которые составили 600 тыс. рублей", - поясняла адвокат.

"Еще одно заключение от "Градостроительный ментор", представленный следствию потерпевшим - это 199 тыс. рублей (...) Из показаний оценщика видно, что он рассчитывал не рыночную стоимость акций, а размер причитающихся к уплате дивидендов по акциям различных категорий за 2016 год", - отметила она.

Кроме того, Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки, и что само уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного".