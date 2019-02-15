Восточный колорит - задержан основатель старейшего российского инвестфонда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Самым громким делом в отношении иностранных титанов российского рынка до сих пор было дело Билла Браудера. Но еще в самом начале той истории основателя Hermitage Capital перестали пускать в Россию, поэтому свои приговоры инвестор получает уже заочно, продолжая свободно перемещаться по миру с ежегодной остановкой в Давосе.

Фамилия Майкла Калви до сегодняшнего дня была мало известна широкой публике, но для узкого круга она значит многое. Основанный им Baring Vostok - это столп российского рынка прямых инвестиций, участник целого ряда success stories, как уже состоявшихся, наподобие "Яндекса" , так и разворачивающихся сейчас, вроде "Вкусвилла". Калви повезло меньше, чем Браудеру - в момент, когда его персона заинтересовала правоохранителей, основатель Baring оказался в Москве.

Майкл Калви основал Baring Vostok в 1994 году, пройдя к тому времени довольно традиционный карьерный путь (Salomon Brothers и ЕБРР). С момента создания компания привлекла $3,7 млрд капитала и инвестировала в более чем 80 проектов. Из 47 проектов Baring уже вышел, показав средний возврат на вложенный капитал на выдающемся уровне 38%. Один из самых успешных кейсов Baring - инвестиция в "Яндекс", куда фонд вложился за много лет до IPO и выгодно монетизировал вложения после выхода компании на биржу. Также в портфолио Baring - инвестиции в CTC Media, Gett, "Вкусвилл", Etalon Group, Ozon, "Эр-Телеком", EMC, Тинькофф банк, "Новомет", Avito и множество других компаний.

Почти десять лет назад, на Сочинском форуме-2009, Майклу Калви довелось дать совет Владимиру Путину, тогда - премьер-министру страны. В числе других участников панельной сессии основатель Baring по предложению модератора сформулировал свое предложение, как России повысить инвестиционную привлекательность. Под одобрительный шум зала Калви произнес по-русски: "Уменьшайте пробки!". Как показало будущее, в совете нуждался сам инвестор - меньше чем через год он сделает инвестицию, которая в будущем принесет массу проблем.

Спецслужба как арбитр корпоративного конфликта

Черной меткой для Baring стало вложение в банк "Восточный", в котором разгорелся корпоративный конфликт (вообще-то фонд на "специальных ситуациях" не специализируется и обычно живет со своими портфельными компаниями более или менее дружно - споры возникают разве что по темпам движения в сторону IPO).

В "Восточный" Baring вложился в 2010 году - тогда это был проект банкира Игоря Кима и его партнеров. В 2017 году "Восточный" присоединил Юниаструм банк. Собственники Юниаструма получили около 40% в объединенном банке. В частности, Артему Аветисяну принадлежит 32,02% "Восточного", Шерзоду Юсупову - 4,4%. Основным акционером "Восточного" является Evison Holdings Limited (подконтрольная фондам Baring Vostok и Russia Partners), ей принадлежит 51,62% акций банка.

Спор двух групп акционеров за контроль над банком обострился этой осенью: у кредитной организации несколько раз менялся руководитель (что сопровождалось судебными разбирательствами), при этом сам "Восточный" никак не мог провести необходимую для пополнения капитала допэмиссию акций.

В пятницу стало известно, что Майкл Калви и еще несколько человек, включая одного из бывших руководителей "Восточного" Алексея Кордичева, задержаны в Москве по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере. Предположение, что проблемы Калви и других топ-менеджеров Baring связаны именно с токсичной банковской историей, быстро подтвердились.

"Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - заявил Baring.

"Baring Vostok и все портфельные компании фонда, включая банк "Восточный экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", - было сказано в заявлении.

В "Восточном" заявили, что банк работает в обычном режиме.

"Банк оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами. Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела банк "Восточный", как потерпевшая сторона, рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку. Все вопросы, связанные с обстоятельствами уголовного дела и его фигурантами, просим адресовать в пресс-службу Следственного комитета РФ", - заявили в банке.

Согласно ходатайству следствия об аресте Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Его, а также других фигурантов дела (партнеры Baring Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления Норвик банка Алексей Кордичев, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров) следствие попросило арестовать на два месяца.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Юсупов.

Как заявил Юсупов, следует из материалов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "Первым коллекторским бюро" в 2015 году.

Версия Калви

"Причина, по которой он (член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов - ИФ) написал заявление в правоохранительные органы, заключается в том, что он сам и его партнер, господин Артем Аветисян, стали участниками крупного корпоративного конфликта по поводу банка "Восточный". И они не просто участвуют в конфликте - они противостоят нам", - заявил Калви через адвоката на заседании Басманного суда.

Бизнесмен попросил суд не заключать его под стражу. "Я верю в эффективность российского суда. Я готов сотрудничать и не собираюсь скрываться от правосудия и суда. Я готов на любые условия домашнего ареста", - сказал он, добавив, что также готов внести за себя залог в 5 млн рублей.

По словам Калви, в прошлом году Baring Vostok начал разбирательство против Аветисяна в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне. "Предметом разбирательства являются более чем десять сделок, которые, как мы установили, имеют признаки мошенничества", - сказал бизнесмен.

"Кроме того, в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей. На 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы Юниаструм банка", - добавил Калви.

"Мы считаем, что господином Юсуповым при подаче этого заявления двигало два мотива. Первый - попытаться создать себе переговорную позицию с тем, чтобы договориться с нами об отказе от требований в лондонском суде. Второе - попытаться договориться с нами о том, чтобы мы согласились на увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный", - сказал Калви.

Выглядит необычно

Первая реакция видных представителей финансового сектора дает робкую надежду тем, кто обеспокоен судьбой как Майкла Калви в частности, так и иностранных инвестиций в России в целом. По крайней мере, за Браудера истеблишмент никогда не вступался.

Первый вице-премьер Антон Силуанов, узнавший о задержании Калви от журналистов в Сочи, ограничился общим комментарием, который при желании можно как угодно приложить к конкретной истории, но по сути он является лишь констатацией прописной истины: "Если это мошенничество, что тут можно сказать. Не надо нарушать законодательство. Что я еще могу вам сказать? Надо просто разобраться. Если подтвердятся нарушения закона, никто не может дать поблажки. Поэтому нарушать закон никто не должен. Будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы. Есть законодательство РФ. Есть необходимость его соблюдения. Все, кто его не соблюдают, соответственно, должны нести наказание", - сказал Силуанов.

Но вскоре глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в средине 2000-х годов возглавлял другой фонд прямых инвестиций - Delta Private Equity Partners, сопоставимый по масштабам бизнеса с Baring, и давно знает Майкла Калви, высказался уже в ином ключе.

"Сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам", - заявил Дмитриев журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения, и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", - сказал глава РФПИ.

"Безусловно, мы не знаем детали обвинения, мы не можем вмешиваться никаким образом в работу следственных органов, судов. Наша позиция не связана с пониманием деталей (уголовного дела - ИФ), она связана с тем, что Майк всегда имел очень хорошую репутацию, и многие его сделки были весьма успешны, и для нас все это очень выглядит очень необычно", - заявил Дмитриев.

Глава Сбербанка России Герман Греф (кстати, тоже участник той самой панельной сессии Сочи-2009) заявил, что знает Майкла Калви как порядочного человека и надеется, что случившееся окажется недоразумением.

"Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", "Озон", "Тинькофф" и другие. И не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением", - сообщил журналистам Греф через пресс-службу.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не сомневается в профессионализме основателя Baring Vostok Майкла Калви и его команды.

Поручиться за Калви готов и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Это очень профессиональная команда, если были бы хоть какие-то сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества партнеров, которое у них было в России и не только в России, конечно, у них бы не было. Я готов поручиться за Майкла Калви как за предпринимателя", - сказал Титов.

"Из открытых источников я вижу, что речь (в деле - ИФ) идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле. Уголовное право здесь совершенно ни при чем. Никаких арбитражных исков, как я понимаю, банк "Восточный" к Baring Vostok не подавал, и ситуация пока что выглядит сомнительно", - сказал он.

По словам Титова, Baring Vostok работала в России много лет и завоевывала репутацию честного инвестора.

"Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально. Посмотрим, какая мера пресечения будет применена. Хотел бы напомнить и суду, и правоохранительным органам, что здесь претензия явно предъявляется в рамках предпринимательской деятельности, и в соответствии с законом мера пресечения не может быть связана с лишением свободы. Не должно быть ареста, задержания, СИЗО", - резюмировал Титов.

Ряд фигурантов дела, включая партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, в пятницу был отправлен судом под арест. По Майклу Калви решения пока нет: рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемого отложено до 13:00 16 февраля по московскому времени.