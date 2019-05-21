Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО фигуранта "дела Baring Vostok" Дельпаля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд согласился с решением о продлении до середины лета срока ареста партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля по делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд апелляционной инстанции постановил уточнить в постановлении о продлении ареста, что срок содержания под стражей обвиняемому установлен до 13 июля 2019 года. В остальном документ остается неизменным.

Защита Дельпаля просила Мосгорсуд отменить решение Басманного суда как незаконное и необоснованное и изменить ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Адвокаты француза настаивали на том, что следствие не обосновало необходимость сохранения такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей, а в материалах дела не содержатся достаточные сведения о причастности их подзащитного к вменяемому преступлению. В свою очередь Басманный суд, считает защита Дельпаля, формально подошел к проверке аргументов и документов следствия.

"Я не нарушал закон, не совершал того преступления, которое мне вменяют, и не понимаю, почему нахожусь под стражей", - заявил Дельпаль.

Следователь и прокурор попросили Мосгорсуд оставить жалобы адвокатов француза без удовлетворения.

Дело Baring Vostok

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу Дельпаля, старшего партнера и основателя Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

По делу проводится оценочная экспертиза, которая установит стоимость пакета акций IFTG в период их передачи ПКБ "Восточному" и подписания отступного соглашения.