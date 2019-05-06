Рынок акций РФ обошелся малыми потерями от твитов Трампа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ обошелся малыми потерями на фоне общемирового отката из-за опасений срыва торговой сделки США с Китаем после заявлений президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров; индексы МосБиржи и РТС к закрытию торгов отыграли почти все падение на фоне отскока нефти вверх.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2579,75 пункта (-0,1%, утром индекс падал в район 2550 пунктов), индекс РТС - 1245,59 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,1% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 65,25 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "Северстали" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,8%), "РусАла" (-1,6%), "РусГидро" (-1,4%), "Магнита" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Башнефти" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -1% "префы").

Выросли акции "Мосбиржи" (+1,5%), "Норникеля" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%), "префы" "Башнефти" (+1,6%).

В понедельник упала фондовая Азия (рынки Японии и Южной Кореи закрыты 6 мая в связи с праздниками, китайский Shanghai Composite рухнул на 5,6%), снижается Европа (в Великобритании первый майский банковский выходной, а индексы DAX, CAC 40 теряют 1-1,2%) и Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,9%) на фоне заявлений президента США Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров, поставивших под угрозу ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Твиттер-дипломатия Трампа

По словам Трампа, Вашингтон намерен поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% уже в пятницу, а другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем в США, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%. Он отметил также, что введенные ранее Вашингтоном пошлины на китайские товары отчасти являются причиной "отличных экономических результатов" США.

По данным The Wall Street Journal, заявления Трампа застали Пекин врасплох, и Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

Китайские госфонды, составляющие так называемую "национальную команду" инвесторов, готовятся принять меры для стабилизации фондового рынка, если это потребуется, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным источников, фонды уже получили соответствующие инструкции от властей КНР.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сообщил, что снизит норму резервирования для малых и средних по размеру банков с целью стимулирования кредитования малого бизнеса. В сообщении НБК говорится, что снижение нормы резервирования, вступающее в силу 15 мая, позволит высвободить ликвидность в размере порядка 280 млрд юаней ($41,6 млрд).

Норма резервирования в размере 8% будет действовать для банков с активами менее 10 млрд юаней, отмечают в НБК. По оценкам The Wall Street Journal, этому критерию удовлетворяет порядка 1000 провинциальных коммерческих банков.

Нефть Brent в понедельник утром локально падала ниже $69 за баррель, однако к вечеру отыграла все потери. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,84 за баррель (-0,01% и +0,1% в пятницу), июньская цена WTI - $61,86 за баррель (-0,1% и +0,2% в пятницу).

Мнения аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, неделя на рынках началась с неожиданных новостей - Трамп заявил о намерении повысить пошлины на импорт китайских товаров в объеме $200 млрд, несмотря на финальную стадию торговых переговоров. В КНР в ответ сообщили, что в этом случае могут и вовсе отменить переговоры, следующий этап которых намечен на 8 мая. В итоге фондовая Азия ощутимо упала из-за опасений грядущих торговых сложностей.

Для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными поддержками остаются уровни 2540 и 1240 пунктов. Пока индикаторы остаются выше указанных значений, весьма высоки шансы обновления годовых максимумов (район 2600 и 1280 пунктов соответственно). Продажи на рынке акций РФ оказались сдержанными, так как торговый вопрос касается российского рынка лишь косвенно. Обвала на мировых биржах (кроме США и КНР) стоит ожидать в случае усугубления ситуации и отмены торговых переговоров, поскольку данный фактор в итоге может негативно повлиять на всю глобальную экономику в целом, считает Кожухова.

Как отмечает финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека, твит Трампа о слишком медленном движении к заключению торговой сделки США с Китаем в условиях, когда уже звучала информация о высокой степени готовности сторон к заключению, стал ушатом холодной воды для "быков". Рисковые активы, в том числе нефть продемонстрировали резкое снижение, однако в течение понедельника динамика котировок стабилизировалась и Brent вернула позиции выше $70 за баррель.

Столь скорое восстановление в нефти показывает, что страхи инвесторов относительно провала торговой сделки серьезно преувеличены. Маловероятно, что твит Трампа был нацелен на разрушение прогресса, достигнутого в течение целого десятка раундов переговоров. Очередной "сюрприз" из арсенала твиттер-дипломатии главы США мог появиться как в связи с внутриполитической повесткой (в Штатах начинается предвыборная кампания), так и иметь целью давление на КНР по вопросам, в которых Пекин может до последнего проявлять неуступчивость, а хозяин Белого дома, напротив, стремится получить в них максимально благоприятную для себя позицию.

С "торгового фронта" в ближайшие дни могут поступить позитивные вести, которые могут диаметрально развернуть настроения на рынках. Нефть Brent может вернуться в зону $70,5-71,7 за баррель за счет стабилизации аппетитов к риску, сохранения высокой напряженности в Ливии и Венесуэле, усиления санкций США в отношении иранского экспорта нефти, а также ожиданий продления сделки по сокращению нефтедобычи, считает эксперт.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рынок акций в понедельник остается в рамках боковой динамики. Ранее инвесторы заложили в котировки акций успешное окончание переговоров между США и Китаем. Это был один из факторов, благодаря которому с конца декабря индекс S&P 500 вырос на 25%. Однако сейчас Трамп резко усилил давление на Китай, заявив, что уже в пятницу хочет повысить пошлины с 10% до 25% на ряд китайских товаров объемом в $200 млрд. Вероятно, что позитивная экономическая статистика, выходящая в последние недели в США, убедила американские власти не бояться замедления экономики, к которому может привести возобновление торговой войны. Затягивание переговоров инвесторы в цены не заложили, поэтому рынки просели.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Не в интересах Трампа остаться к тому времени у "разбитого корыта". Избиратели не простят замедление экономики. Поэтому, вероятнее всего, торговое соглашение с Китаем будет заключено, но не так быстро, как думали инвесторы (не до конца текущей недели). Нефть Brent осталась выше зоны поддержки $68,5 за баррель, что сохраняет "бычий" рынок, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на рынке акций уже днем начала выправляться. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ упал в апреле до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте. В общем плане это говорит об ухудшении экономической ситуации, хотя речь о спаде пока не идет. Бумаги "Аэрофлота" отыгрывали снижением происшествие с самолетом SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево".

В Китае государственные фонды планируют меры по поддержке фондового рынка, если обвальное падение продолжится. В Европе подобных структур нет, но и падение не обвальное. На рынке явно ждут подтверждения слухов о том, что Пекин может выйти из дальнейших переговоров. Если это произойдет, то падение индексов продолжится с новой силой и неопределенными целями.

После утренней просадки нефтяной рынок вспомнил о текущих проблемах с поставками. В частности, "Транснефть" попросила российских производителей снизить добычу на 10% в течение нескольких дней, так как экспорт из РФ оказался ограниченным. Белоруссия пока не может точно назвать дату, когда качественная российская нефть достигнет европейских потребителей. Кроме того, США озвучили свое намерение усилить авианосную группировку вблизи берегов Ирана, чтобы направить Тегерану очередное послание о своих серьезных намерениях. Естественно, что на другой чаше весов американское производство, которое достигло уже объема в 12,3 млн б/с.

Возможный провал торговых переговоров США и Китая пугает американских инвесторов, так как дальнейшая тарифная война может сказаться на прибыли многих компаний, которые поставляют товары в Китай или используют КНР для производства комплектующих. Российский рынок акций относительно спокойно перенес очередное обострение в торговых отношениях США и Китая, так как это по сути будет работать на усиление торговых связей между соседними странами. Нефть Brent также смогла вернуться выше отметки $70 за баррель, что является вполне комфортным уровнем как для рубля, так и для акций нефтяников. Соответственно, если риторика США и КНР не продолжит ухудшаться, то рынок сможет стабилизироваться в районе 2550-2570 пунктов по индексу МосБиржи, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (-11,3%), ПАО "Мультисистема" (-11,3%), "Кузбасской топливной компании" (-8,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (-8,2%), ПАО "Европейская электротехника" (-4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,5%), "Объединенной вагонной компании" (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (+5% и +6,5% "префы"), "Русснефти" (+4,6%), "Протека" (+4,5%), "Аптечной сети 36,6" (+3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+2,3%), "Трансконтейнера" (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,022 млрд рублей (из них 11,128 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).