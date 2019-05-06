Китайский фондовый рынок упал максимальными темпами с 2016 г. на заявлениях Трампа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайский рынок резко упал в понедельник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров, поставивших под угрозу ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Shanghai Composite рухнул к закрытию рынка на 5,6%, максимальными темпами с февраля 2016 года, Shenzhen Composite потерял 7,4%, индикатор небольших по размеру китайских компаний ChiNext Price упал на 7,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%.

Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с праздниками.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент.

Он отметил также, что введенные ранее Вашингтоном пошлины на китайские товары отчасти являются причиной "отличных экономических результатов" США.

"Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Трамп.

Заявления Трампа застали Пекин врасплох, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты сообщили, что Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел КНР Гэн Шуаня, что китайская делегация, принимающая участие в торговых переговорах с США, готовится к визиту в Вашингтон для дальнейших переговоров.

"Очевидно, что риски увеличились, и мы оцениваем шансы на то, что переговоры Вашингтона и Пекина развалятся, как один к трем", - отмечает Эли Ли, отвечающий за инвестиционную стратегию в Bank of Singapore.

Снижение котировок акций отмечается во всех сегментах китайского рынка. Бумаги автопроизводителя Geely потеряли в цене более 7%, производителя продуктов питания WH Group - 6,8%, производителя компонентов для устройств Apple - AAC Technologies - 6,1%, CSPC Pharmaceutical - 5,3%, China Life - 9%, Kweichow Moutai - на 7%.

"Вполне возможно, что угрозы Трампа поднять пошлины на китайские товары - это лишь тактика торговых переговоров", - отмечают эксперты Mizuho Bank.

"Однако он также заявил, что повышение пошлин отчасти стало причиной "отличных экономических результатов" Штатов, и это говорит об угрозе сохранения подобного неверного курса политики Вашингтона", - цитирует MarketWatch обзор Mizuho.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сообщил, что снизит норму резервирования для малых и средних по размеру банков с целью стимулирования кредитования малого бизнеса.

В сообщении НБК говорится, что снижение нормы резервирования, вступающее в силу 15 мая, позволит высвободить ликвидность в размере порядка 280 млрд юаней ($41,6 млрд).

Норма резервирования в размере 8% будет действовать для банков с активами менее 10 млрд юаней, отмечают в НБК. По оценкам The Wall Street Journal, этому критерию удовлетворяет порядка 1000 провинциальных коммерческих банков.