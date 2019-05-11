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Трамп дал указание о подготовке к введению повышенных тарифов на весь китайский экспорт в США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - сообщил Р.Лайтхайзер журналистам в Вашингтоне в ночь на субботу по московскому времени.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.

"Вы видели, как мы поступаем с тарифами? Это потому, что они сорвали сделку", - сказал президент, выступая во Флориде.

Он добавил: "Они к нам летят. Завтра (9 мая - ИФ) прилетает вице-премьер, но они сорвали сделку. Они не должны были этого делать. Так что теперь они за это заплатят. Если мы не заключим сделку, не будет ничего плохого, будем получать более $100 млрд в год".

Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

Китай США

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