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США и Китай продолжат торговые переговоры

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся, написал в пятницу в своем твиттере американский президент Дональд Трамп, назвав состоявшиеся дискуссии конструктивными.

"На протяжении последних двух дней США и Китай провели искренние и конструктивные переговоры о состоянии торговых отношений между двумя странами. Переговоры продолжатся в будущем. США ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть отменены или нет в зависимости от будущих переговоров!" - сообщил Д.Трамп.

Ранее интернет-портал американской газеты The Hill сообщил, что торговые переговоры между делегациями США и Китая завершились в пятницу без объявления о достижении соглашения.

"Это было конструктивное обсуждение между двумя сторонами, это все, что мы можем сказать", - привело издание слова главы Минфина США Стивена Мнучина репортерам по окончании переговоров.

Позже журналисты заметили С.Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера направляющимися в западное крыло Белого дома, отмечает The Hill.

Ранее в пятницу стало известно о вступлении в силу в США 10 мая повышения пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

Китай США

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