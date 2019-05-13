Брошенные в "Домодедово" и "Внуково" самолеты "Трансаэро" удалось продать

Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Планеры (конструкции без двигателей) двух самолетов Boeing-737 авиакомпании "Трансаэро", выставленные на торги в начале года, нашли своего покупателя. Оба проданы неизвестному предпринимателю в среднем за 5 млн рублей, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Речь идет о планерах Boeing-737-300: один из них находится на территории аэропорта "Домодедово", второй - во "Внуково". Максимальная цена на торгах первого была 48,3 млн руб., минимальная (действовала в последние 22 дня приема заявок) - 2,4 млн руб., то есть 5% от максимальной. В результате лот ушел с молотка за 4,9 млн руб. Во втором случае вместе с планером продавался двигатель CFM, максимальная цена лота была установлена на уровне 51,5 млн руб., минимальная - 2,6 млн руб.; лот был продан за 5,2 млн руб.

Победитель торгов - московское ООО "Тендер Трейд", которое действовало в качестве агента в интересах индивидуального предпринимателя Кочева Кирилла Сергеевича. Последний, согласно материалам "СПАРК", входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, является совладельцем и гендиректором нескольких петербургских фирм.

Как сообщалось, на торгах в апреле был продан Boeing-737 "Трансаэро", находившийся в киевском аэропорту "Жуляны". За 15 млн рублей самолет приобрело неизвестное петербургское ООО "Риелт Мастер", которое было единственным участником торгов.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года компания была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели, в том числе структуры ВТБ и Сбербанка, Газпромбанк и Новикомбанк.