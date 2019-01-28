Сотрудникам "Трансаэро" выплатили долги на 662 млн рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Работникам обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" выплачены долги по зарплате на сумму 662 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

"В январе 2019 года при тесном взаимодействии Северо-Западной транспортной прокуратуры с уже новым конкурсным управляющим ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" погашены долги по оплате труда в размере более 662 млн рублей перед 5 953 работниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2018 года имелась задолженность перед 23 работниками авиапредприятия в размере около 2,3 млн рублей и перед 4837 бывшими работниками - более 700 млн рублей.

Как уточнили в надзорном ведомстве, долги по зарплате в ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" перед более чем двумя тысячами работников возникли еще в конце 2015 года.

В сообщении подчеркивается, что ранее руководством этой компании не принимались меры по своевременной и полной оплате труда, и только по требованию прокуратуры были произведены выплаты по долгам за 2015-2016 годы на сумму более 3,5 млрд рублей.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года она была признана банкротом.