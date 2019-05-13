Фондовые индексы США потеряли 1,6-2,3% из-за провала переговоров с Китаем

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы потеряли 1,6-2,3% в понедельник в связи с провалом торговых переговоров США и КНР и объявлением Пекина о повышении пошлин на некоторые американские товары в ответ на действия Вашингтона.

Стоимость бумаг Apple снизилась на 5,7%, Advanced Micro Devices на 6,2%, Intel - на 2,4%.

"Трудно оценить влияние растущего протекционизма и его последствий для потребительского спроса", - отмечает аналитик Pepperstone Крис Уэстон. "Есть ощущение, что рынок продолжит избавляться от риска", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции Uber, подешевевшие на 7,6% в ходе дебютных торгов в пятницу, теряют в цене 8%.

Котировки акций производителя видеоигр Take-Two Interactive Software и Tencent Holdings, готовящихся опубликовать квартальную отчетность после закрытия рынка в понедельник, теряют соответственно 2,4% и 4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 по московскому времени в понедельник рухнул на 581,19 пункта (2,2%) и составил 25361,18 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 66,26 пункта (2,3%) - до 2815,14 пункта.

Nasdaq Composite потерял 233,99 пункта (2,96%) и составил 7682,95 пункта.

Последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что Пекин не может себе позволить пойти на уступки Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

По поручению президента США Дональда Трампа сейчас готовится повышение таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Министерство финансов Китая в ответ объявило о намерении повысить импортные пошлины на американские товары общей стоимостью $60 млрд.