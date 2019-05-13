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Китай с 1 июня повысит пошлины на американские товары

Китай с 1 июня повысит пошлины на американские товары
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов Китая объявило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд, сообщается на сайте ведомства.

ЭкономикаСША повысили пошлины на товары из Китая до 25%США повысили пошлины на товары из Китая до 25%Читать подробнее

Изменения вступят в силу 1 июня, приводит данные Минфина издание MarketWatch.

КНР увеличит размер пошлин до 25% почти на 2,5 тыс. наименований продукции, ввозимой из США. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тыс. товаров, 10%-ной - еще около 1 тыс. товаров.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

По поручению президента США Дональда Трампа сейчас готовится повышение таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай США

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