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Чистый долг "Роснефти" составил $43,9 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Чистый долг "Роснефти" по состоянию на конец первого квартала 2019 года составил $43,9 млрд, следует из презентации компании.

Данный показатель включает единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 млрд рублей, поясняется в презентации.

На конец 2018 года чистый долг компании составлял $41,1 млрд, по итогам 2017 года - $50,1 млрд, 2016 года - $29,6 млрд.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого квартала составило 1,3. На конец прошлого года данный показатель равнялся 1,2, в 2017 году - 2,1, в 2016 году - 1,4.

В ходе телеконференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров сообщил, что компания планирует во втором квартале снизить чистый долг на сумму более $3 млрд.

Как сообщалось, в 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на $14 млрд.

Роснефть

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