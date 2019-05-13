"Роснефть" расскажет о последствиях инцидента с грязной нефтью в ближайшие недели

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" в ближайшие недели представит информацию о последствиях для нефтяной компании от инцидента с загрязненной нефтью, сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Безусловно, мы оцениваем последствия (от загрязненной нефти - ИФ) для компании. Сейчас говорить о каких-либо выводах рано, тем более мы не одни, кто будет делать в этой ситуации выводы. Я думаю, что для звонка по итогам первого квартала нам слишком рано комментировать это. Ситуация на слишком ранней стадии находится. Я думаю, что в ближайшие недели мы представим больше ясности по данному вопросу", - сказал он.

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