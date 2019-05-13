Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

По данным НК, доходы членов правления за первый квартал текущего года составили 667,7 млн руб. по сравнению с 348,6 млн руб. по сравнению годом ранее.

При этом в целом за год суммарный доход составил 3,8 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд руб. в 2017 году.

Премии в 2018 году включают в себя разовые премии по результатам реализации значимых проектов, в случае награждения корпоративными наградами, а также по итогам работы за 2017 год. Премии в 2019 году включают в себя только разовые премии по результатам реализации значимых проектов и в случае награждения корпоративными наградами. Общая сумма выплат членам правления компании за первый квартал 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года снизилась на 18,8 %.

В настоящее время в правление "Роснефти" входит 11 человек.