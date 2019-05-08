Поиск

Украинский вице-премьер обсудила с сенатором США усиление санкционного давления на РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу с сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз, где обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию, сообщает посольство Украины в США.

"Украинская сторона выразила надежду на поддержку Сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов с целью усиления санкционного давления на РФ из-за ее незаконных действий против украинского государства, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на недавнее решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в фейсбуке во вторник.

Сторонами также обсуждались вопросы расширения программ военной поддержки Украины.

Отдельным вопросом обсуждения стало "дальнейшее взаимодействие Украины и США в противодействии строительству российского газопровода "Северный поток - 2"".

Украина Иванна Климпуш-Цинцадзе Валерий Чалый Сюзан Коллинз

Новости по теме

Новости

Помпео рассказал о цели неожиданного визита в Ирак

Коломойский захотел приехать на инаугурацию Зеленского

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

На Украине продлили арест российского журналиста Вышинского

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Против спикера Верховной рады возбудили дело о нецелевом использовании бюджета

Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и их самоубийства

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');