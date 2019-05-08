Украинский вице-премьер обсудила с сенатором США усиление санкционного давления на РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу с сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз, где обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию, сообщает посольство Украины в США.

"Украинская сторона выразила надежду на поддержку Сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов с целью усиления санкционного давления на РФ из-за ее незаконных действий против украинского государства, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на недавнее решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в фейсбуке во вторник.

Сторонами также обсуждались вопросы расширения программ военной поддержки Украины.

Отдельным вопросом обсуждения стало "дальнейшее взаимодействие Украины и США в противодействии строительству российского газопровода "Северный поток - 2"".