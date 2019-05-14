Экспансию госбанков в финсекторе РФ предложили ограничить законом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на ограничение роста доли госучастия в финансовой системе РФ: министерство предлагает запретить государственным структурам приобретать финансовые организации.

Проект поправок в закон "О защите конкуренции" опубликован в понедельник на портале regulation.gov.ru. Документ разработан в рамках утверждённой правительством "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.

Минэкономразвития предлагает запретить Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, Банку России, государственным и муниципальным образованиям, а также хозяйственным обществам, в которых более 50% прямо или косвенно принадлежат РФ, муниципальным образованиям или ЦБ, приобретать акции или доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на финансовых рынках в условиях конкуренции. Сделки, совершенные с нарушением предлагаемых требований будут признаваться ничтожными, антимонопольный орган будет вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о применении последствий недействительности таких сделок.

При этом министерство предлагает установить ряд исключений. Запрет не распространяется на приобретение Банком России акций или долей финансовых организаций в рамках финансового оздоровления, а также на сделки по покупке РФ, ее субъектами и муниципальными образованиями акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, предусмотренные федеральными законами, актами президента или правительства РФ.

Определение финансового рынка в условиях конкуренции, а также порядок отнесения финансового рынка к товарным рынкам в условиях конкуренции будет осуществлять ФАС по согласованию с ЦБ.

ФАС уже давно выступает против увеличения доли государства в активах банковской системы РФ. Разговоры о запрете госбанкам покупать доли в частных кредитных организациях возобновились в прошлом году после объявления о покупке государственным ВТБ одного из старейших частных банков - банка "Возрождение" . Кроме того, летом прошлого года в телеграм-каналах стали активно обсуждаться слухи о покупке Альфа-банка ВТБ. Тогда куратор розницы в госбанке Владимир Верхошинский занял пост главного управляющего директора Альфа-банка. Впоследствии и ВТБ, и собственники Альфа-банка опровергли информацию о сделке.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности согласования покупки крупного частного банка государственным ответила, что регулятор поддерживает подход ФАС в ограничении таких сделок. "Мы поддержали подход ФАС, инициативу ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков покупать частные банки", - сказала Набиуллина на брифинге в декабре 2018 года.