Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки установке Путина

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что вопреки поставленной президентом задаче уменьшения доли государства в экономике, она только растет, что наглядно отражено в проекте бюджета на ближайшие три года.

"Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте - здесь даже смешными не назовешь. В 2019 году - 13 млрд рублей, в 2020 году - 11 млрд рублей, в 2021-м - ноль доходов от приватизации", - заявил Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 годы в Совете Федерации в понедельник.

По его словам, послание президента в части уменьшения доли государства в экономике "является концептуальным вопросом модели экономики".

"Сейчас увеличение частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают частные активы",- констатировал Кудрин.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта заявил о необходимости снижения доли государства в экономике и продажи активов, перешедших под контроль государства в результате оздоровления банковской системы.

"Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться", - сказал тогда Путин.

Он отметил, что "в последнее время в результате оздоровления банковской системы - и это очень правильный процесс, я его поддерживаю, - под контроль государства перешел ряд финансовых активов". "Нужно их энергично выводить на рынок и продавать", - подчеркнул Путин.

"Для того, чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции", - сказал глава государства.