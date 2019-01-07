Российские банки: нам бы день продержаться да ночь простоять

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские банки в отдельные моменты 2018 года были похожи на гарнизон осажденной крепости. С одной стороны оборону пытались пробить внешние враги, с другой - наседал российский регулятор, сначала снижая, а потом повышая ключевую ставку и ужесточая регулирование.

Но несмотря на все угрозы, сектор выстоял, сумел сохранить свои ряды в сравнительной целости после года тотальной санации и даже показал давно забытые темпы роста кредитования. Банки провели год в борьбе за рентабельность, маржу и качество кредитных портфелей. Прогнозы на следующий год пока не внушают оптимизма, и скорее всего, банковский сектор так и останется на военном положении: угрозы усиления американских санкций и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ сохраняются, а новые меры по сдерживанию розничного кредитования на фоне падения доходов населения неминуемо приведут к сокращению роста в этом сегменте.

Сдюжили

Участники рынка и эксперты оценивают итоги уходящего года в целом позитивно, характеризуя его как "неплохой", "нормальный", "удачный". Действительно, статистика банковского сектора говорит о росте кредитования и рентабельности - прибыль кредитных организаций за 11 месяцев достигла 1,3 трлн рублей, увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении, кредитный портфель в целом по сектору показал рост на 10,4%, почти вдвое превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

"Ключевой результат этого года в том, что стабильность банковского сектора и финансового рынка в целом была незыблемой. Падение нефти, исход инвесторов с развивающихся рынков, геополитическая напряженность, в частности, в отношениях России и западных партнеров. Однако банки работали стабильно, прибыльно и быстро развивались, как в финансовом плане, так и технологически. Пожалуй, впервые в новейшей истории наш банковский сектор продемонстрировал такую феноменальную устойчивость", - прокомментировал итоги года первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

"В целом 2018 год можно считать неплохим для российских банков. Этот год стал годом продолжающегося роста розничного кредитования - сегмента, который в условиях санкций пользуется все большим интересом со стороны банковских организаций. Темпы корпоративного кредитования также ускорились, темп отзыва лицензий замедлился - если раньше почти каждый день начинался с новостей о сокращении числа работающих банков, то в 2018 году эта тема перестала быть такой актуальной. При этом, конечно, вторая половина года стала некоторым вызовом - российские банки не привыкли работать в цикле повышения процентной ставки, а повышение ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года четко обозначило масштабы процентного риска системы", - отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

После нестабильного 2017 года ситуация в целом позитивная, говорит старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам. "Основные действия регулятора по оздоровлению банковского сектора позади, и отзыв лицензий теперь угрожает только мелким банкам, в этой связи меньше волатильность и нервозность на рынке. Еще положительный момент: показатели по рискам (NPL и cost of risk) находятся на очень низком уровне по сектору. Крупнейшие банки генерируют высокую доходность и большую прибыль", - указывает он.

В 2018 году, как никогда в сравнении с несколькими предыдущими годами, была относительно высока предсказуемость бизнеса, отмечает главный экономист Юникредит банка Артем Архипов. "Улучшение основных показателей, отсутствие крупных изменений конкурентного ландшафта, в меру изменчивые курс и ставки - все это признаки адаптации к новой ситуации", - говорит он.

"На наш взгляд, для существующей конъюнктуры банковский сектор показал неплохие результаты, в частности, опередив изначальные ожидания по возможному росту в рознице. Ослабление рубля в апреле и августе не оказало какого-либо критического давления на качество активов и финансовый результат, сектор в целом (за исключением отдельных игроков) имеет достаточно комфортную позицию по капиталу. Кроме того, по всей видимости, банки довольно успешно перестраивают свои бизнес-модели под смену траектории в ставках, чего также не было в изначальных ожиданиях на год", - заявила старший аналитик банка "Уралсиб" Наталия Березина.

В чем сила, банк?

Сильные результаты в 2018 году стали следствием активной политики банков по выдаче кредитов населению. Розничный портфель банковского сектора за 11 месяцев вырос на 21% в годовом выражении. Основными факторами бурного роста потребительского кредитования стало снижение ставок до исторически низкого уровня, рост реальных заработных плат, сократившаяся за посткризисные годы кредитная нагрузка населения и отложенный спрос, говорит член правления, финансовый директор Росбанка Александр Овчинников.

"Потребительская модель поведения граждан вместе с относительно низкими ставками (до прекращения цикла смягчения денежно-кредитной политики в сентябре) в значительной степени обеспечили рост всей системе", - указывает директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.

Такая динамика привлекла внимание Банка России, который боится допустить перегрева на рынке потребительского кредитования, как это было в 2012-2013 годах. Регулятор дважды предпринимал меры по ужесточению регулирования в сегменте необеспеченных потребительских ссуд. Кроме того, ЦБ увидел потенциальные риски и в сегменте ипотеки и был вынужден ввести превентивные меры, увеличив коэффициенты риска для ипотечных ссуд с низким первоначальным взносом.

В декабре ЦБ объявил об очередном ужесточении регулирования для беззалоговых розничных кредитов: с 1 апреля 2019 года регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по потребительским ссудам с полной стоимостью от 10% до 30%. Эти меры неминуемо приведут к замедлению темпов роста розничных портфелей банков, ожидают эксперты. Дополнительными сдерживающими факторами станут снижение реальных доходов населения и повышение процентных ставок.

"Ждем замедления ипотеки и потребительских кредитов. Драйверы - повышение ставок, эффект высокой базы 2018 года, спад потребительской активности ввиду замедления роста доходов населения", - прогнозирует начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.

По оценкам Наталии Орловой из Альфа-банка, темпы роста розничного кредитования в 2019 году замедлятся до 17%. Главный сегмент, где возможно замедление - это неипотечные кредиты, рост которых вызывает беспокойство ЦБ и стал предметом дополнительного регулирования с осени 2018 года.

"Период бурного восстановления розничного кредитования, наверное, сменится активным, но замедлившимся ростом. В 2019 году, как представляется, рост ипотечного кредитования замедлится до около 10-12%, в этих же пределах, возможно, чуть ниже, должен будет увеличиваться и портфель потребительских кредитов", - указывает Артем Архипов из Юникредит банка.

"Сегодня участники рынка внимательно следят не только за номинальным размером ключевой ставки, но и за риторикой ЦБ, макроэкономической статистикой. Если ожидания по ключевой ставке сместятся в пользу роста, то ипотечные кредиты отреагируют первыми. Ведь в таких кредитах ставка фиксируется на длительный срок, и банкам приходится управлять процентным риском. Более устойчивы к изменению конъюнктуры кредиты с короткой дюрацией, в том числе за счет более высокой маржи", - отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По прогнозам руководителя ипотечного бизнеса Тинькофф банка Игоря Ларина, тенденция роста ставок по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ сохранится. "Мы ожидаем, что в 2019 году основные игроки ипотечного рынка поднимут ипотечные ставки на 0,3-0,5 процентного пункта. Важно отметить, что ставка по ипотеке - это не стандартный рыночный инструмент, который влияет на социальную стабильность, покупательскую активность населения, рост ВВП. В периоды нестабильности в экономике запускаются различные программы поддержки со снижением ставки как за счет государственных средств, так и совместно с банками и застройщиками", - говорит он.

ВТБ и все-все-все

В 2018 году продолжилась консолидация банковского сектора с перекосом в пользу банков с госучастием. Главным маркетмейкером на рынке M&A стал ВТБ . Переварив покупку Банка Москвы, которая вылилась в санацию последнего, спустя семь лет госбанк вновь вышел на рынок слияний и поглощений. В начале октября ВТБ объявил о закрытии сделки по покупке 85% акций банка "Возрождение", принадлежавшего ранее Алексею и Дмитрию Ананьевым, через неделю - о договоренностях по приобретению 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка, а в начале ноября - о покупке свыше 70% акций Запсибкомбанка. Интеграцию всех трех кредитных организаций ВТБ планирует завершить в 2020 году.

Мораторий на сделки M&A ВТБ вводить не планирует. Пока интересных объектов для приобретения ВТБ не видит, но если они появятся, рассмотрит их, говорил в интервью "Интерфаксу" зампред правления банка Анатолий Печатников.

Тем не менее, осенью появились слухи об интересе ВТБ к Альфа-банку, крупнейшему частному банку в России. Поводом стал переход в Альфа-банк Владимира Верхошинского, до этого курировавшего розницу в ВТБ. Стороны впоследствии опровергли слухи о грядущей смене собственников Альфа-банка.

Активное расширение бизнеса госбанка за счет покупки частных игроков привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы, которая вышла с инициативой ограничить право банков с госучастием приобретать частные банки. Эту идею поддерживает ЦБ, заявила в декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос журналиста о возможности согласования покупки крупного частного банка государственным. Названия банков в ответе главы ЦБ не упоминались, но вопрос прозвучал именно на фоне слухов о потенциальной покупке Альфа-банка ВТБ.

Другим крупным проектом в 2018 году стало создание кредитной организации для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на базе санируемого Промсвязьбанка. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. Вдобавок к оборонным кредитам на его баланс после неудачных попыток продажи может перейти Связь-банк, с 2008 года находящийся на финансовом оздоровлении при участии ВЭБа.

Еще одним масштабным событием на банковском рынке в 2018 году стало создание банка непрофильных активов на базе санируемого банка "Траст". Эта структура будет существовать в виде фонда, общий объем которого составит около 2 трлн рублей. В него войдут некоторые активы из сферы недвижимости, нефтедобычи, сельского хозяйства, лесной промышленности и других отраслей самого "Траста", банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка, Рост банка, Автовазбанка. Около 1% в фонде получит РФПИ.

Вызовы - 2019

Для России серьезным фактором риска остается неопределенность в связи с возможным введением новых санкций США. Весь год российские банки, особенно с госучастием, жили в томительном ожидании очередной волны ограничений со стороны американских властей. Однако действий, всерьез подрывающих устойчивость кредитных организаций из РФ, в 2018 году не последовало. Включение глав ВТБ и Газпромбанка в SDN List вряд ли стало серьезным ограничением для работы этих банков. Так что угроза санкций продолжит висеть дамокловым мечом над российской банковской системой РФ в будущем году.

"В следующем году нельзя исключать усиления санкционного давления на Россию со стороны США, и это может произойти уже в конце первого квартала. Здесь наибольшую экономическую угрозу представляет возможное ограничение на долларовые расчеты для госбанков, что логичнее рассматривать все же, как стресс-сценарий, реакция же финансовых рынков на возможный запрет для американских инвесторов покупать новый российский госдолг также, безусловно, будет, но может оказаться временной и ограниченной. Другие санкционные проекты из-за так называемого "дела Скрипаля", возможные меры со стороны США и ЕС, связанные с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе, можно оценить как актуальные, но, по крайней мере, пока существенно менее значимые. Учитывая весомую долю госбанков в системе, в случае жесткого сценария санкций негативная тенденция может затронуть практически всю банковскую систему", - считает Дмитрий Харлампиев из "Открытия".

Судя по высказываниям американских и европейских политиков, риск ужесточения санкций по отношению к России довольно велик, считает Эрик де Бошам из МКБ. "Но ужесточить санкции по отношению к крупными госбанками, на мой взгляд, очень рискованно, так как никто на сегодняшний день не может оценить, какие будут последствия данных действий (напомню о случае с "РусАлом", где почти сразу после объявление SDN санкций США дали отсрочку на вступление в силу этих санкций, когда поняли, что на практике будет очень проблематично их применить)", - говорит он.

По мнению Ильи Ильина из Промсвязьбанка, главные риски для банков в 2019 году будут сосредоточены в росте волатильности на глобальных рынках, падении нефтяных котировок и ограниченном расширении санкций в отношении России, что в первую очередь повлияет на переоценку портфелей ценных бумаг.

"Кроме того, в случае кризиса Банк России может быть вынужден прибегнуть к агрессивному повышению ставки (в зависимости от реакции рубля и росту инфляционных рисков). В результате давление на маржу банков будет сильнее, чем прогнозируется в текущий момент. В случае роста давления на рубль Банк России может вновь прекратить проводить валютные интервенции, что приведет к дальнейшему ухудшению состояния рублевой ликвидности в банковской системе", - указывает он.

По мнению зампреда правления Абсолют банка Анатолия Фогельгезанга, основным вызовом для банков станет сохранение рентабельной и прибыльной деятельности в условиях сужения процентной маржи и макроэкономической неопределенности. Минимизировать эти риски, по его мнению, можно, проводя оптимизацию расходов и повышая операционную эффективность, в том числе в результате автоматизации бизнес-процессов. Второе важное направление - это повышение доли непроцентных доходов, например, комиссионных за РКО, формирование для клиентов пакетных предложений.

Маржа банков начнет восстанавливаться с первого квартала 2019 года, считает аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов. "В связи с короткой дюрацией пассивов, повышение ставки ЦБ по большей части будет отражено в отчетности за третий-четвертый кварталы 2018 года, и в связи с повышением ставок по вновь выдаваемым кредитам мы ожидаем, что маржа банков начнет восстанавливаться, начиная с первого квартала 2019 года", - отмечает он.

По мнению эксперта, быстро растущая конкуренция на розничном банковском рынке усилится в 2019 году и будет давить на рентабельность банков. "Мы видим резкое восстановление темпов роста в рознице, что позволило банкам увеличить прибыль. Тем не менее, начиная с третьего квартала стали видны признаки быстро растущей конкуренции на этом рынке в связи с активацией новых игроков, и мы ожидаем, что этот тренд только будет усиливаться в 2019 году и окажет давление на рентабельность розничного кредитования", - полагает Михаил Шлемов.

Поиск правильного баланса между выросшей ценой фондирования и необходимостью зарабатывать прибыль станет одной из главных задач для банков в 2019 году, считает вице-президент Почта банка Григорий Бабаджанян. Главным технологическим вызовом станет дальнейшее расширение сервисов на основе биометрии. "Их развитие сократит время на обслуживание клиента, повысит защиту от мошеннических действий и обеспечит доступность банковских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов страны", - полагает он.