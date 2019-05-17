АСВ в банке "Югра" столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим банка "Югра", столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из кредитной организации. Такие данные следуют из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2019).

"Мы столкнулись с редкой, но масштабной схемой, когда бизнес в основном приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга. После эти кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка "Югра". Таким образом, долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный банк, то есть на его кредиторов - физических лиц", - передала "Интерфаксу" слова Медведевой пресс-служба АСВ.

Вместе с тем были также зафиксированы случаи финансирования отдельных покупок в интересах собственника "Югры" непосредственно за счет кредитов банка. "В настоящее время банк, имея огромные долги компаний, связанных с собственником бизнеса, не имеет никаких прав на его собственность и подконтрольные проекты (за исключением несравнимо меньшей по сравнению с кредитным портфелем суммы обеспечения недвижимостью - 29 млрд рублей, или 17% от кредитного портфеля)", - добавила глава департамента АСВ.

По ее словам, 98% всех кредитов банка (около 240 млрд рублей) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере бизнес-недвижимости и нефтедобычи.

АСВ отмечает, что компании, получавшие кредиты в несвязанных банках, обладали имуществом, основными средствами и продолжают осуществлять свою деятельность. При этом заемщики самой "Югры" являлись обслуживающими или вспомогательными структурами, не имеющими ничего, "кроме оборотов по счетам и разрозненного малоценного имущества", добавила она.

"Либо обязательства отдельных рыночных компаний переведены на технические организации с целью уклонения от их исполнения и возврата средств в банк. В настоящее время, не представляя для бенефициара никакого практического интереса, все эти организации уходят в банкротство и ликвидацию", - отметила Медведева.

По ее словам, предоставленное в обеспечение "Югре" разрозненное имущество не позволяет рассчитывать на его успешную реализацию, так как не представляет по отдельности никакого интереса на рынке.

АСВ обращает внимание на то, что деятельность по уводу имущества из-под риска его возврата в конкурсную массу продолжается через контролируемые банкротства, размытие долей владеющих имуществом компаний и так далее.

"Агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания", - подчеркнула Медведева. И все же АСВ рассчитывает на возврат денежных средств.

Падение банка

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Банк 25 сентября 2018 года был признан судом банкротом, на эту дату "дыра" в капитале "Югры" (отрицательная разница между активами и обязательствами) составляла 160,9 млрд рублей.

Основным собственником банка являлся бизнесмен Алексей Хотин, владеющий также рядом нефтяных активов, в том числе Exillon Energу и "Дулисьма". Хотин в середине апреля 2019 года был задержан и отправлен под домашний арест в рамках дела о растрате средств "Югры".

Банк "Югра" на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".