АСВ уведомило Следственный комитет о причинах банкротства банка 'Югра"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Следственный комитет РФ (СКР) заключение о причинах банкротства банка 'Югра". Об этом сообщил гендиректор АСВ Юрий Исаев журналистам в кулуарах международного форума "Банки России - XXI век" в Сочи.

"Подробности (о заключении АСВ - ИФ) не могу раскрыть, потому что это больше теперь относится к работе следователей. Но вся та информация, которая нами раскрывалась до этого в части, касающейся ухудшения состояния в банке, мы анализировали это на протяжении периода до отзыва лицензии, часть этой информации была нами раскрыта, часть - нет", - добавил глава АСВ.

Он также пояснил, что "ситуация в банке ухудшилась не одномоментно, все эти негативные тенденции развивались на протяжении достаточно долгого периода времени".

Крах банка "Югра" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.

ЦБ РФ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице АСВ в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".