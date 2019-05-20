Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне дорожающей нефти после встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также растущих фондовых фьючерсов в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2584,65 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1257,19 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар упал до 64,53 рубля (-0,25 рубля).

Выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), акции "Северстали" (+1%), "Татнефти" (+0,8% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%).

Подешевели рублевые бумаги "РусАла" (-1,4%), "Ростелекома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,2%), "Мечела" (-0,2% и -2,6% "префы"), "префы" "Россетей" (-1,8%).

Индексы в США в пятницу снизились в связи с пессимизмом трейдеров в отношении дальнейшего хода торговых переговоров США и Китая. Негативом для рынка стали сигналы о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Он также отметил, что повышение Штатами пошлин на китайские товары объемом $200 млрд и угрозы увеличения пошлин на китайский экспорт стоимостью еще $300 млрд в год являются ни чем иным как "буллингом". Эти действия Вашингтона привели к "существенному откату в переговорах", отметил Гао Фэн.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

Минторг КНР заявил в пятницу, что китайская экономика сможет справиться с последствиями новых американских ограничений.

Снижение рынка акций США сгладили сильные статданные. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае вырос до максимальных с 2004 года 102,4 пункта с 97,2 пункта в апреле, что оказалось лучше ожиданий. Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в апреле вырос третий месяц подряд.

Между тем, в понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei.

Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов. Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

На этом фоне в понедельник упали акции китайских технологических компаний.

Поддержку рынку Японии оказали данные о ВВП страны: экономика в январе-марте поднялась на 2,1% в годовом выражении при прогнозах снижения на 0,2%. Рост ВВП относительно четвертого квартала составил 0,5% при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%.

Нефть утром в понедельник дорожает на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года; цена Brent на $0,8 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,15 за баррель (+1,3% и -0,6% в пятницу), июльская цена WTI - $63,7 за баррель (+1,2% и +0,2% в пятницу).

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече в минувшие выходные решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки.

Поддержку рынку также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС. С одной стороны, одобрение большинством стран-участниц ОПЕК планов продления до конца года ограничений на поставку нефти оказало поддержку ценам на нефть, что может стать фактором усиления спроса в нефтегазовом секторе. С другой, - укрепление доллара США на мировом валютном рынке (индекс DXY превысил 98 пунктов впервые за две недели) негативно влияет на сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации доллара в области ниже 65 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что тема торгового спора США-Китай остается в центре внимания, но какой-либо принципиально новой информации по этой теме за последнюю неделю инвесторы не получили. К текущему моменту основным следствием недавнего неожиданного роста торговых пошлин является повышение неопределенности в отношении дальнейших макропрогнозов участников рынка. Пятничный опрос Reuters подтвердил, что "торговая война между США и Китаем увеличила риск возникновения рецессии в США в течение двух лет до 40%", при этом более четверти опрошенных считает сценарий рецессии в США в течение двух лет базовым сценарием.

Негативной новостью при открытии недели стала информация о том, что несколько крупнейших американских компаний (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) приостанавливают поставки своих продуктов китайской Huawei. Тем не менее, каких-либо масштабных распродаж на рынках не наблюдается, в целом торги в Азии проходят в смешанном ключе.

С начала апреля индекс МосБиржи находится в диапазоне 2500-2600 пунктов и в конце прошлой недели постепенно подбирался к верней границе. Однако рост на "Московской бирже" наблюдался не столько по широкому рынку, сколько в отдельных "фишках". Как известно, в структуре индекса всего на 4 бумаги (Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Норникель") приходится около 50% веса индекса, и корпоративные новости под двум из них (предложение правления "Газпрома" выплатить сравнительно высокие дивиденды и рассмотрение акционерами "ЛУКОЙЛа" погашения казначейского пакета акций плюс новый buyback) существенно вытянули индекс вверх. В понедельник вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи достигнутых уровней, но при улучшении глобального риск-аппетита есть шансы на тестирование отметки 2600 пунктов, считает аналитик.