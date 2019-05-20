Поиск

Китай обвинил США в попытках сдержать его развитие

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - США используют в качестве "политического инструмента" обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности, чтобы затормозить развитие китайской экономики, пишет в понедельник орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао".

В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

"Если этот меморандум базируется на воображаемых или выборочных данных, то он сродни научно-фантастическому роману", - подчеркнула газета.

"Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира", - отмечается в публикации.

В ней говорится, что в настоящее время Китай стал мировым лидером в деле защиты прав интеллектуальной собственности.

"Китай создал достаточно стройную и основанную на высоких стандартах правовую систему для защиты интеллектуальной собственности, и постоянно усиливает ее защиту в судебном порядке", - пишет "Жэньминь жибао".

Вопрос интеллектуальной собственности является одним из препятствий на пути заключения соглашения между Китаем и США, которое призвано положить конец "торговой войне" между двумя странами.

Китай США

Новости

Миллер не нашел причин для значительных сдвигов сроков по "Северному-потоку 2"

Миллер не нашел причин для значительных сдвигов сроков по "Северному-потоку 2"

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ пока не будет выносить рекомендаций по добыче

Крах банка "Югра"

АСВ в банке "Югра" столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

"Газпром" открыл два месторождения c запасами газа, равными своей годовой добыче

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Sony и Microsoft объявили о партнерстве в сфере новейших технологий

AliExpress будет доставлять товары в "Перекресток" и "Пятерочку"

AliExpress будет доставлять товары в "Перекресток" и "Пятерочку"

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

В правительстве РФ не одобрили единый сбор с покупок в иностранных интернет-магазинах

В правительстве РФ не одобрили единый сбор с покупок в иностранных интернет-магазинах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');