Добыча газа для заполнения "Силы Сибири" начнется в августе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Добыча газа на Чаяндинском месторождении в Якутии для заполнения экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири" начнется в августе, сообщил журналистам заместитель начальника департамента 307 "Газпрома" Олег Андреев.

Чаяндинское газоконденсатное месторождение в Якутии является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", строящегося для поставок российского газа в Китай.

Ранее сообщалось, что начало заполнения "Силы Сибири" природным газом запланировано на 1 сентября. "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай с 1 декабря.

По итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов.