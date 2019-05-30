"Газпром" начнет заполнение газопровода "Сила Сибири" в августе

Добычу газа на Чаяндинском месторождении в Якутии компания планирует начать с 15 июля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" назначил начало добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии на 15 июля. В августе компания начнет заполнять газом газопровод "Сила Сибири" для экспорта в Китай. Об этом сообщило корпоративное издание оператора разработки Чаянды ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

"1 декабря 2019 года в соответствии с достигнутыми договоренностями будет обеспечена подача газа в Китай", - говорится в публикации.

Газопровод "Сила Сибири" - совместный проект "Газпрома" и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года. По этой трубе газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет поступать в регионы Дальнего Востока, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в мае замначальника департамента 307 "Газпрома" Олег Андреев говорил, что добычу на Чаянде начнут в августе.

В марте "Газпром" утвердил схему запуска "Силы Сибири". Из документа следовало, что заполнять газопровод газом компания планировала с 1 сентября.