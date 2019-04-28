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Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - КНР проявляет интерес к увеличению поставок газа сверх объемов, предусмотренных долгосрочным планом сотрудничества, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Миллер также напомнил, что газопровод "Сила Сибири" запускается уже 1 декабря.

По итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов.

Китай Газпром Алексей Миллер Сила Сибири

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