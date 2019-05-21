Акции "Газпрома" обновили максимум с июля 2011 года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем во вторник возобновили рост и обновили максимум с июля 2011 года после известий, что совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию, о чем "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На Московской бирже акции "Газпрома" к 12:19 выросли до 206,5 рубля (+2,8%), максимум сделок составил 207,33 рубля, при этом объем торгов превысил 5,83 млрд рублей (в 2,6 раза больше, чем оборот по Сбербанку ).

Первоначально "Газпром" за 2018 год планировал платить дивиденды "не ниже, чем за предыдущий" (8,04 рубля на акцию). Ближе к концу года появилось понимание, что ситуация с финансами будет лучше, и компания предусмотрела выплаты уже в 10,43 рубля на акцию. На прошлой неделе правление "Газпрома" пересмотрело свое предыдущее решение и вышло с рекомендацией выплатить за 2018 год уже 16,61 рубля на акцию.

Между тем, еще утром во вторник акции "Газпрома" снижались (цена опускалась до 199 руб.) на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток 2". По данным агентства, во время выступления в Киеве министр также заявил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении "Северного потока 2".