"Перекресток" задумался о сотрудничестве с сервисами доставки еды

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сеть супермаркетов "Перекресток" (входит в X5 Retail Group), которая планирует расширить предложение готовых блюд в своих магазинах, изучает возможность сотрудничества с сервисами доставки еды, такими как Delivery Club или "Яндекс.Еда".

"Мы прорабатываем разные сценарии", - сказал журналистам коммерческий директор "Перекрестка" Ринат Мухаметвалеев, отвечая на вопрос, может ли "Перекресток" начать сотрудничество с Delivery Club или "Яндекс.Едой".

"Мы сейчас находимся в стадии проработки. Мы точно будем ускорять время доставки и сокращать сроки, за которые будут доставлять и готовую еду, и продукты из наших магазинов. В рамках этой модели, я думаю, что мы будем тестировать все доступные нам способы, в итоге выбирая те, которые наиболее эффективны для наших клиентов", - отметил Мухаметвалеев.

"Мы движемся в направлении быстрой доставки из магазинов. Своими руками или агрегаторами - мы для себя еще окончательного решения не приняли", - добавил гендиректор "Перекрестка" Владислав Курбатов.

"Перекресток" запустил онлайн-магазин с услугой доставки продуктов на дом в 2017 году в Москве, а в 2018 году в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе сеть открыла фабрику-кухню в Московской области, которая будет выпускать готовые блюда - холодные и горячие закуски, салаты, основные блюда, кондитерские изделия, выпечку, напитки, блюда корейской кухни, суши. После выхода производства на полную мощность в 120 тонн готовой продукции в сутки фабрика будет выпускать более 600 позиций. На первом этапе фабрика-кухня снабжает более 400 "Перекрестков" в Москве и Московской области. Позже готовая продукция будет поставляться во все супермаркеты в Петербурге и Нижнем Новгороде, а также в московские и подмосковные магазины "у дома" "Пятерочка" и гипермаркеты "Карусель".

Запуск фабрики-кухни позволит в 2,5 раза увеличить ассортимент продукции ready-to-eat и ready-to-cook в супермаркетах и повысить ее качество, рассчитывает ритейлер.

Продовольственная розница и ресторанный бизнес становятся единым рынком, и в этих условиях "Перекрестку" важно предлагать потребителям широкий ассортимент готовых блюд и высокое качество, отметил Курбатов.

"Перекресток" - крупнейшая в России сеть супермаркетов по размеру выручки и числу магазинов. По итогам 2018 года выручка сети выросла на 23,5%, до 230,8 млрд рублей. На конец декабря сеть объединяла 760 магазинов.