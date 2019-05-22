"Яндекс" вернул должность управляющего директора

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Яндекс" вновь ввел должность управляющего директора группы, ее занял глава такси-сегмента Тигран Худавердян, говорится в сообщении интернет-компании.

На посту CEO "Яндекс.Такси" Худавердяна сменит Даниил Шулейко, указывается в сообщении компании.

Согласно сообщению компании, Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний "Яндекс" на посту генерального директора, который он занимает с момента основания интернет-компании. Елена Бунина останется генеральным директором Яндекса в России и HR-директором. Грег Абовский продолжит работу в должности операционного и финансового директора, а также продолжит отвечать за ряд текущих бизнес-направлений и новых экспериментальных бизнесов.

Кроме того, команду "Яндекса" в августе 2019 года покинет директор по технологиям Михаил Парахин.

"Он продолжит помогать компании на уровне совета директоров", - отмечают в компании.