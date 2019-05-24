ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов

По данным "Ведомостей", соответствующий законопроект может быть подготовлен в июле

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Газета "Ведомости" узнала о планах ЦБ РФ обязать банки оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы.

Об этом говорилось в презентации, которую регулятор представил в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, пишет издание в пятницу. В ЦБ подтвердили подлинность этой информации.

"Ведомости" напоминают, что ЕБС заработала летом 2018 года и позволяет клиентам, сдавшим биометрию (изображение лица и слепок голоса) в одном банке, обслуживаться в другом без визита в отделение. Оператором системы является "Ростелеком". Закон обязывает банки собирать и передавать биометрические данные клиентов в ЕБС, но компании сами принимают решение, использовать ли их при оказании услуг.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил "Ведомостям", что законопроект, обеспечивающий инициативу ЦБ, может появиться уже в июле. Подготовкой поправок к законодательству занимается ЦБ и министерство цифрового развития.

Между тем газета отмечает, что против ЕБС выступает Сбербанк, у которого уже есть своя система идентификации клиентов, более совершенная, чем у ЦБ. Представитель Сбербанка отказался от комментариев по поводу планов регулятора.

"Хоум кредит" и "Тинькофф банк" уже начали использовать ЕБС при оказании услуг. Промсвязьбанк планирует запустить использование биометрических данных в середине года. В "Ренессанс кредите" "Ведомостям" заявили, что задача обслуживания клиентов через ЕБС стоит вне зависимости от решения ЦБ.

Управляющий директор по розничным продуктам "Абсолют банка" Антон Павлов отметил, что для выдачи и обслуживания кредитов с помощью ЕБС еще не готова нормативно-правовая база. По его словам, предстоит четко определить алгоритмы работы как с клиентом, так и с федеральными системами для получения оперативной информации.