Поиск

ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов

По данным "Ведомостей", соответствующий законопроект может быть подготовлен в июле

ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Газета "Ведомости" узнала о планах ЦБ РФ обязать банки оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы.

Об этом говорилось в презентации, которую регулятор представил в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, пишет издание в пятницу. В ЦБ подтвердили подлинность этой информации.

"Ведомости" напоминают, что ЕБС заработала летом 2018 года и позволяет клиентам, сдавшим биометрию (изображение лица и слепок голоса) в одном банке, обслуживаться в другом без визита в отделение. Оператором системы является "Ростелеком". Закон обязывает банки собирать и передавать биометрические данные клиентов в ЕБС, но компании сами принимают решение, использовать ли их при оказании услуг.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил "Ведомостям", что законопроект, обеспечивающий инициативу ЦБ, может появиться уже в июле. Подготовкой поправок к законодательству занимается ЦБ и министерство цифрового развития.

Между тем газета отмечает, что против ЕБС выступает Сбербанк, у которого уже есть своя система идентификации клиентов, более совершенная, чем у ЦБ. Представитель Сбербанка отказался от комментариев по поводу планов регулятора.

"Хоум кредит" и "Тинькофф банк" уже начали использовать ЕБС при оказании услуг. Промсвязьбанк планирует запустить использование биометрических данных в середине года. В "Ренессанс кредите" "Ведомостям" заявили, что задача обслуживания клиентов через ЕБС стоит вне зависимости от решения ЦБ.

Управляющий директор по розничным продуктам "Абсолют банка" Антон Павлов отметил, что для выдачи и обслуживания кредитов с помощью ЕБС еще не готова нормативно-правовая база. По его словам, предстоит четко определить алгоритмы работы как с клиентом, так и с федеральными системами для получения оперативной информации.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке

Трамп назвал способ решить вопрос с Huawei

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Капитализация "Газпрома" превысила 5 трлн рублей впервые с 2011 года

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Что случилось этой ночью: четверг, 23 мая

США будут добиваться от Сеула отказа от использования оборудования Huawei

США будут добиваться от Сеула отказа от использования оборудования Huawei

Набиуллина назвала безосновательными обвинения в манипулировании валютным курсом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');