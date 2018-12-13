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Сбербанк присоединился к проекту ЦБ РФ по сбору биометрии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк присоединился к проекту ЦБ РФ по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для единой биометрической системы (ЕБС) единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), говорится в сообщении банка.

Предполагается, что до конца года не менее 20% офисов Сбербанка смогут принимать биометрические данные для передачи в систему.

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать в уполномоченном банке биометрическиепараметры по лицу и голосу.

Для клиентов банков система удаленной биометрической идентификации была запущена с 1 июля 2018 года. Согласно закону, до конца 2018 года порядка 20% отделений банков должны быть готовы к сбору биометрических данных, до 30 июня 2019 года - 60%, до конца 2019 года все банки должны обеспечить запуск удаленной идентификации, оснастив 100% своих отделений технологией сбора таких данных.

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Теги: Сбербанк, ЦБ РФ
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