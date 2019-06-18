Поиск

Роскомнадзор посоветовал идти в суд нежелающим сдавать биометрию в банках

Роскомнадзор посоветовал идти в суд нежелающим сдавать биометрию в банках
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банки имеют право собирать биометрические данные своих клиентов, это не нарушает право россиян на защиту персональных данных, если сделано на добровольной основе, заявили в Роскомнадзоре.

В случае несогласия требования кредитных учреждений можно обжаловать через суд гражданским иском.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что ряд банков требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Речь в публикации, в частности, идёт о банке "ФК Открытие" и Почта банке. В кредитных организациях объясняют свои действия требованиями законодательства по борьбе с легализацией незаконных средств, так и борьбой с мошенничеством.

Как пояснили в Роскомнадзоре, существуют две ситуации, при которых банки собирают биометрические данные (фото и голос) граждан.

В первом случае сбор биометрии необходим для обеспечения дальнейшей идентификации клиента при оказании банковских услуг с использованием Единой биометрической системы. "Данная процедура является добровольной и осуществляется на основании письменного согласия клиента и соответствующих положений законодательства РФ",- говорится в сообщении ведомства.

Вторая ситуация связана с оказанием банковских услуг, которые прописываются в публичной оферте и оформляются согласием клиента. "Для получения услуг банка клиент должен согласиться с условиями ее предоставления, в том числе, в части предоставления биометрии",- пояснили в Роскомнадзоре.

"Обе ситуации и условия их реализации подпадают под правовые основания Федерального закона "О персональных данных" и не нарушают права граждан как субъектов персональных данных. Однако если гражданин полагает, что условия предоставления банковской услуги, предусматривающей процедуру подачи биометрии, нарушают его права как стороны договора, он вправе обратиться в суд для рассмотрения данного вопроса с точки зрения гражданского законодательства",- говорится в сообщении ведомства.

Между тем пока в Роскомнадзор с жалобами на нарушение закона о персональных данных никто не обращался.

Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся

Медведев предложил заменить детские пособия в 50 руб. на адресную помощь нуждающимся

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время суда

В Кремле не разделили опасений Кудрина насчет социального взрыва из-за роста нищеты

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

15 цыган арестовали после массовой драки в Чемодановке

15 цыган арестовали после массовой драки в Чемодановке

В Москве был избит исполнительный директор Фонда кино Тельнов

В Москве был избит исполнительный директор Фонда кино Тельнов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');