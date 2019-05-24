Выручка маркетплейса "Беру" превысила 1 млрд рублей в месяц

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Выручка маркетплейса "Беру" превысила 1 млрд рублей в месяц, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"За прошлый год мы совместно с "Яндексом" и с "Яндекс.Маркетом" создали две новые площадки. Одна из них "Беру", которая запустилась в промышленную эксплуатацию, и за полгода с момента запуска "Беру" преодолел планку выручки в 1 млрд рублей в месяц", - рассказал топ-менеджер.

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет". В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис "Яндекс.Маркет" для выбора товаров и сравнения цен; были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.

Официально маркетплейс "Беру" был запущен 24 октября 2018 года. Сервис для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly с 22 ноября развивается в режиме бета-тестирования.