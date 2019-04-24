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Сбербанк готов развивать партнерство с "Яндексом" и объединяться для проектов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России готов развивать партнерство с "Яндексом" по отдельным направлением наряду с работой конкурирующих сервисов сторон, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы являемся партнерами, прекрасное партнерство, поэтому в каких-то частях мы будем развивать конкурирующие сервисы, в каких-то частях будем объединяться. Мы открыты к партнерству, если любые наши партнеры будут готовы объединиться - мы с удовольствием рассмотрим, как элемент нашего усилия, создавать более мощные ресурсы", - сказал Греф.

"Яндекс" и Сбербанк в рамках совместного предприятия сейчас развивают сервис "Яндекс.Маркет", также в рамках СП были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.

Накануне Сбербанк сообщил, что подписал юридически обязывающие документы по вхождению в капитал Rambler Group. Доля банка в компании после завершения сделки составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group, A&NN и Era Capital - 46,5% и 7% соответственно.

Слухи о продаже

В октябре прошлого года акции "Яндекса" обвалились на слухах о возможном переходе под контроль Сбербанка за счет приобретения доли сооснователя и основного владельца "Яндекса" Аркадия Воложа. Сразу после выхода публикаций Сбербанк опроверг факт переговоров, заявив, что не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением. "Яндекс" же прервал молчание спустя несколько дней: компания распространила заявление, в котором, с одной стороны, косвенно подтвердила, что переговоры о продаже все-таки периодически ведутся. "В прессе появились предположения о возможных изменениях в акционерном капитале "Яндекса". В связи с этим команда "Яндекса" заявляет, что постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи", - говорилось в заявлении.

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С другой стороны, в нем сообщалось, что Волож продавать свою долю не планирует, как не планирует и уходить от управления "Яндексом". В данный момент он владеет акциями класса Б, составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале Yandex N.V.; сооснователи и первые сотрудники "Яндекса", включая Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в ноябре 2018 года назвал сообщения о сделке с "Яндексом" "fake news". Отвечая на вопрос, обсуждал ли "Яндекс" со Сбербанком как владельцем "золотой акции" возможное изменение структуры капитала, Хасис сказал: "Были спекуляции в прессе, мы официально либо неофициально никаких обращений к нам по поводу того, что мы (Сбербанк и его менеджмент - ИФ) собираемся что-то сделать и так далее, как вы к этому относитесь - мы не получали".

В апреле 2019 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что Сбербанк может вести переговоры о финансировании сделки по покупке гипермаркетов "О'Кей" в интересах своего совместного предприятия с "Яндексом".

Сбербанк Яндекс

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