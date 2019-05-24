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Главой набсовета Сбербанка вновь избран экс-глава ЦБ РФ Игнатьев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета Сбербанка России по итогам его заседания вновь избран экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Об этом сообщил журналистам сам Игнатьев.

По его словам, в набсовете был создан новый комитет - Комитет по информационным технологиям.

"Председателем этого комитета избран Кулешов Александр Петрович", - сказал он.

Игнатьев входит в набсовет Сбербанка с 2000 года, возглавляет совет с 2002 года.

Ранее в пятницу акционеры банка на годовом собрании избрали новый состав набсовета. На 14 мест в совете претендовали 14 кандидатов. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев заменил ректора РАНХиГС Владимира Мау.

Остальные 13 человек из действовавшего ранее состава совета вошли и в новый состав: бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, два первых зампреда ЦБ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, инвестиционный консультант Надя Уэллс и ректор "Сколтеха" Александр Кулешов.

Сбербанк Сергей Игнатьев

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