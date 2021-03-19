Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Основатель фонда ruNet Богуславский покинет набсовет Сбербанка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский подал заявление о выходе из наблюдательного совета Сбербанка, его место может занять партнер Capital Group Натали Брагински-Мунье, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции.

По его словам, на 14 мест в набсовете выдвинуты 14 кандидатов, это решение было принято 19 марта. Сменится один участник совета.

"У нас произойдет ротация одного человека - Леонид Борисович Богуславский выйдет из состава совета по его заявлению. Я хотел бы сказать огромное спасибо Леониду Борисовичу, потому что он очень важный для нас партнер был и директор и оказал большую помощь. Мы договорились с ним, что мы будем продолжать сотрудничество, но уже не в статусе нашего директора", - сказал Греф.

Кандидатуру Брагински-Мунье, по его словам, выдвинули миноритарии.

"Это человек с очень такой устоявшейся репутацией независимого директора, она имеет обширную репутацию: и директора, и человека, который работал в различных институтах, занимался различными секторами экономики", - сказал глава Сбербанка.

В набсовет снова выдвинуты министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, замминистра финансов Владимир Колычев, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Банк России 10 апреля 2020 года передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 23 апреля 2021 года в заочном формате.

Сбербанк Герман Греф Леонид Богуславский Натали Брагински-Мунье ruNet Capital Group

Новости по теме

Новости

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Набиуллина рассказала о выборе ЦБ в отношении ключевой ставки

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Глава ФССП сообщил о стремительном росте числа коллекторов в РФ

Глава ФССП сообщил о стремительном росте числа коллекторов в РФ

Шамана Габышева снова признали невменяемым

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');