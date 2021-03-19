Основатель фонда ruNet Богуславский покинет набсовет Сбербанка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский подал заявление о выходе из наблюдательного совета Сбербанка, его место может занять партнер Capital Group Натали Брагински-Мунье, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции.

По его словам, на 14 мест в набсовете выдвинуты 14 кандидатов, это решение было принято 19 марта. Сменится один участник совета.

"У нас произойдет ротация одного человека - Леонид Борисович Богуславский выйдет из состава совета по его заявлению. Я хотел бы сказать огромное спасибо Леониду Борисовичу, потому что он очень важный для нас партнер был и директор и оказал большую помощь. Мы договорились с ним, что мы будем продолжать сотрудничество, но уже не в статусе нашего директора", - сказал Греф.

Кандидатуру Брагински-Мунье, по его словам, выдвинули миноритарии.

"Это человек с очень такой устоявшейся репутацией независимого директора, она имеет обширную репутацию: и директора, и человека, который работал в различных институтах, занимался различными секторами экономики", - сказал глава Сбербанка.

В набсовет снова выдвинуты министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, замминистра финансов Владимир Колычев, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Банк России 10 апреля 2020 года передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 23 апреля 2021 года в заочном формате.