Орешкин отказался заранее говорить о пересмотре дивидендов "Транснефти"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Говорить о возможном пересмотре дивидендов "Транснефти" из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" рано: надо оценить его последствия, заявил журналистам в Горках глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак сообщил журналистам, что правительство при подготовке директивы по дивидендам "Транснефти" будет учитывать затраты компании на компенсации пострадавшим сторонам от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".

"Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты", - сказал он. "Конечно, они будут учитываться. Должны учитываться, и мы будем делать все, чтобы они были учтены", - отметил Козак.

Дивидендная политика "Транснефти" предполагает выплаты в размере 25% от прибыли по МСФО. В общей сложности по итогам 2017 года "Транснефть" направила на выплаты дивидендов 82,54 млрд рублей (50% от нормализованной чистой прибыли). Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2018 году выросла на 17% - до 224 млрд рублей. В начале апреля глава "Транснефти" рассчитывал, что на дивиденды за 2018 год будет направлено 25-40% прибыли по МСФО.

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.