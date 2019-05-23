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Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

В начале недели польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с требованием как можно быстрее предпринять "неотложные меры" для возобновления поставок чистой нефти и очистки нефтепровода "Дружба". Как пояснило польское министерство, Россия пока не предоставила объективный график очистки системы от грязной нефти и не отреагировала на запросы польских НПЗ о компенсации выпадающих доходов.

При этом на сегодняшней встрече в Варшаве было решено, что вопросы компенсации за некондиционную нефть будут рассматриваться отдельно от технических решений, необходимых для возобновления прокачки нефти по "Дружбе".

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.

Польша Дружба

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