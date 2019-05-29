Власти Подмосковья собрались подписать на ПМЭФ соглашения на 300 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Порядка 40 соглашений планируют подписать власти Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

"Мы ожидаем порядка 40 соглашений: больше 300 млрд рублей по итогам реализации, больше 17 тысяч рабочих мест", - сообщил он журналистам.

По словам Хромова, более 20 соглашений готовятся на подписание губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Соглашения будут в сфере сельского хозяйства, логистических центров, гостиничного бизнеса, офисных центров, отметил зампред.

Ранее сообщалось, что Подмосковье планируется подписать на предстоящем форуме соглашения в сфере АПК на 66 млрд руб.

ПМЭФ пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге.

На прошлом форуме власти Подмосковья подписали соглашения на сумму около 35 млрд рублей.