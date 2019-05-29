Во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом пустят дополнительные "Сапсаны"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения Петербургского международного экономического форума увеличится количество скоростных поездов "Сапсан", сообщает в среду РЖД.

"Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни Петербургского международного экономического форума ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан", - говорится в сообщении.

Дополнительные поезда будут ходить 5, 6, 7 и 10 июня.