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"Газпром" довел объемы добычи газа в мае до восьмилетнего максимума

"Газпром" довел объемы добычи газа в мае до восьмилетнего максимума
Фото: Ведомости/ТАСС, Евгений Разумный

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" в мае 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9% - примерно до 43,6 млрд кубометров, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

Этот показатель добычи является максимальным для майской статистики корпорации за последние восемь лет. Выше добыча была в мае 2011 года - 44,89 млрд кубометров.

Добыча газа "Газпрома" растет седьмой месяц подряд - с ноября прошлого года.

В текущем году за пять месяцев добыча газа уже превысила прошлогодний график на 7,36 млрд кубометров.

Официальный план добычи на 2019 год составляет 495 млрд кубометров. Но уже сейчас сумма добычи за последние 12 месяцев составляет почти 506 млрд кубометров газа.

Однако в летние месяцы динамика добычи может стать скромнее, так как минувшей зимой отбор газа из хранилищ в Европе и России был существенно ниже, а значит, и летом газа для восстановления запасов потребуется меньше.

Газпром газ

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