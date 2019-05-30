Миноритарии "Магнита" добились избрания в совет директоров двух своих представителей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Миноритарии "Магнита", интересы которых представляет Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ), смогли провести двух своих кандидатов в совет директоров ритейлера вместо одного в прошлом году. Но им не удалось добиться внесения изменений в устав, которые они предлагали, - в частности, касающихся конфликта интересов у совета директоров.

По итогам голосования на собрании акционеров "Магнита" 30 мая в совет директоров были избраны Евгений Кузнецов и Вальтер Кох в качестве независимых директоров, сообщила АПИ.

"По итогам голосования два кандидата АПИ набрали наибольшее количество голосов (более 26%), получив серьезную поддержку со стороны голосующего free float, кроме того, инвесторы показали, что есть возможность избрания не менее трех кандидатов в случае соответствующего выдвижения", - говорится в сообщении ассоциации.

Сам "Магнит" пока не раскрыл результаты голосования на годовом собрании акционеров.

По данным АПИ, некоторые независимые директора, "прежде получившие поддержку рынка в 2018 году, набрали гораздо меньшее количество голосов со стороны миноритарных акционеров".

Представитель АПИ, выступая на собрании, сообщил, что акционеры хотели бы видеть должное раскрытие информации в отношении системы мотивации компании, в том числе с учетом положительного опыта в компаниях-аналогах, а также дополнительные комментарии по вопросу выбора аудитора. Акционеры также "конструктивно донесли до совета директоров свои опасения в отношении его деятельности за прошедший корпоративный год". В то же время в АПИ отметили "конструктивный диалог" с председателем совета директоров "Магнита" Чарли Райаном и сообщили, что надеются на продолжение этого диалога.

Изменения в устав "Магнита", которые предлагали миноритарии, провести не удалось: "По итогам собрания акционеров, к сожалению, не все поправки в устав компании в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления были приняты, в частности запрет на голосование квазиказначейскими акциями и управление конфликтом интересов у членов совета директоров", - говорится в сообщении АПИ.

Предыдущий состав совета директоров предложил альтернативные формулировки, которые в ряде случаев предпочтительнее текущих положений устава, хотя и менее эффективны, чем поправки, предложенные членами АПИ и не нашедшие поддержки 75% участников собрания. Предложение о регулировании конфликта интересов у членов совета директоров, а также ряда других положений "по сути, были заблокированы, что не улучшает существующую систему корпоративного управления "Магнита", отмечается в сообщении.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец декабря сеть компании включала 18,399 тыс. магазинов, в том числе 13,427 тыс. магазинов "у дома". В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5Retail Group.

В прошлом году у "Магнита" сменились акционеры: группа ВТБ в марте приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group. В результате сделки доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%.

В конце ноября "Магнит" купил "СИА Групп" - одного из крупнейших российских дистрибьюторов лекарственных средств и продукции медицинского назначения. Продавец - Marathon - получил еще около 1,5% акций "Магнита" в качестве оплаты за СИА.

Совет директоров "Магнита" в том составе, в котором он проработал до годового собрания акционеров, был сформирован в апреле. Интересы миноритариев представлял Александр Присяжнюк.