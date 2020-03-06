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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Магнит", головной офис которой находится в Краснодаре, может открыть крупный офис в Москве, где находится основной акционер сети - группа ВТБ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке недвижимости и ритейла. Переносить штаб-квартиру или ее часть в Москву "Магнит" не будет, заявили "Интерфаксу" в компании.

"В настоящее время "Магнит" не рассматривает перенос центрального офиса или части его функций в Москву. Компания продолжит вести свою операционную деятельность из Краснодара, где была основана 26 лет назад", - сказал представитель ритейлера.

Слухи о возможном переезде "Магнита" в Москву активизировались после смены акционеров. В 2019 году президент и гендиректор компании Ян Дюннинг говорил, что переезд штаб-квартиры в столицу не планируется.

6 марта "Коммерсантъ" написал, что "Магнит" ищет помещение в Москве и может перевести из Краснодара часть своей штаб-квартиры. В пресс-службе компании газете подтвердили, что искали помещения для офиса в Центральном административном округе, но отложили этот вопрос на неопределенное время.

По данным одного из источников газеты, "Магнит" хочет арендовать 5000 кв. м по ставке 14 000 –16 000 рублей за 1 кв. м в год. В Москве столько стоит аренда только офисов класса В и С. Топ-менеджер подразделения региональных проектов CBRE Иван Козис подсчитал, что на такой площади можно разместить 500–600 сотрудников. По его данным, в Краснодаре средняя запрашиваемая ставка аренды офиса класса A составляет 12 000 – 13 000 рублей за 1 кв. м в год, а класса B — 9600 рублей за 1 кв. м.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (20 725 на конец декабря, включая 14 622 магазинов "у дома"). Выручка компании в прошлом году выросла на 10,6%, до 1 трлн 368,7 млрд рублей.

В марте 2018 года группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group.

Магнит Краснодар Москва ВТБ

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