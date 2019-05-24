В США задумались о пошлинах на товары из стран, занижающих курсы своих валют

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство торговли США выступило с предложением о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из стран, которые занижают курсы своих национальных валют по отношению к американскому доллару, сообщил министр торговли Уилбур Росс.

"Этим мы ставим иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб промышленности США", - говорится в распространенном ведомством заявлении Росса.

Он отметил, что "иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям".

Как отмечают наблюдатели, под санкции могут подпасть товары из Китая, который США уже длительное время обвиняют в умышленном занижении курса юаня, а также Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на источники, что этот список стран может быть пополнен за счет России.