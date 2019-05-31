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"КазМунайГаз" собрался подписать с "ЛУКОЙЛом" на ПМЭФ соглашение по новому блоку на шельфе Каспия

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "КазМунайГайз" (КМГ) и "ЛУКОЙЛ" на следующей неделе планируют подписать еще одного соглашению по блоку на шельфе Каспия.

"Мы планируем 5-6 июня на форуме в Санкт-Петербурге подписать с компанией "ЛУКОЙЛ" еще одно соглашение - по I-P-2", - сообщил заместитель председателя правления КМГ по геологии и разведке Курмангазы Исказиев на конференции Caspian Oil&Gas в Баку.

Он напомнил, что ранее с "ЛУКОЙЛом" уже был подписан один договор на разработку месторождения в этом регионе.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" отказались от комментариев.

Как сообщалось, в апреле "ЛУКОЙЛ", министерство энергетики Казахстана и АО НК "КазМунайГаз" заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. Оператором проекта является ТОО "Женис Оперейтинг" (совместное предприятие "ЛУКОЙЛа" - 50% и "КазМунайГаза" - 50%). В соответствии с контрактом, минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D, на что планируется направить около $60 млн. Второй этап оценивается в $210 млн.

Участок Женис расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря на глубине 75-100 метров. Расстояние до берега составляет 80 км, ближайшим портом для судов является Актау - 180 км. Площадь участка - 6848 квадратных километров.

"ЛУКОЙЛ" работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в разработке месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кумколь, в совместном предприятии по освоению Центрального месторождения на Каспии, а также в проекте Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

ПМЭФ-2019

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