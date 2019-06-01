Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками. За это в 2017 году Google выплатила $2,7 миллиарда. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это $5,1 миллиарда.

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли $136,8 миллиарда.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов. В частности, одно из главных предвыборых обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен, усилить давление на технологические компании, подобные Google.