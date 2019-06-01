Поиск

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками. За это в 2017 году Google выплатила $2,7 миллиарда. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это $5,1 миллиарда.

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли $136,8 миллиарда.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов. В частности, одно из главных предвыборых обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен, усилить давление на технологические компании, подобные Google.

Google

Новости по теме

Новости

Роуминг в России законодательно отменен

Роуминг в России законодательно отменен

В РФ начинается третий этап амнистии капитала

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах "Газпрома"

Падение цены на нефть Brent за неделю превысило 5%

Дело Baring Vostok

Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ

Китай создаст свой "черный список" иностранных компаний

Китай создаст свой "черный список" иностранных компаний

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"
ПМЭФ-2019

Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Цена на нефть Brent продолжила падать, опустившись до $66 за баррель

ЦБ РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');